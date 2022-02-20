20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Мощно оторвались: в России показали свой медальный зачет, где они на втором месте

Павел Василенко
20 февраля, 14:59
В Пекине подходит к завершению Олимпийские игры 2022 года. Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачет, но Россия решила не отставать

Россияне придумали альтернативный рейтинг Олимпиады-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Спортсмены из России, выступавшие под аббревиатурой РОК, не смогли выступить так, как этого ожидали на родине, поэтому итоговое место команды решили подкорректировать с помощью небольшой махинации.

Читайте также: Итоговый медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

Реклама

Всегда главным критерием при составлении рейтинга медалистов являлось количество золотых медалей. Но по этому критерию российская команда находится лишь на 9-м месте.

Непорядок, подумали на ведущих российских спортивных сайтах, и выдали свой альтернативный рейтинг, где во главу угла ставится общее количество медалей. Так, Россия с девятой строчки скаканула сразу на второе – вот же успех!

Реклама

Хорошо, хоть не посчитали 25 серебряных медалей хоккейной сборной, а то бы точно вышли в лидеры…

А еще эта ситуация напомнила известный мем с бронзовым призером. В Сети частенько делают Россию героем этого мема, а на Олимпиаде-2020 бразильский пловец Бруно Фратус повторил мем в жизни.

Реклама