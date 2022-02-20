Мощно оторвались: в России показали свой медальный зачет, где они на втором месте

Россияне придумали альтернативный рейтинг Олимпиады-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Спортсмены из России, выступавшие под аббревиатурой РОК, не смогли выступить так, как этого ожидали на родине, поэтому итоговое место команды решили подкорректировать с помощью небольшой махинации.
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Всегда главным критерием при составлении рейтинга медалистов являлось количество золотых медалей. Но по этому критерию российская команда находится лишь на 9-м месте.
Непорядок, подумали на ведущих российских спортивных сайтах, и выдали свой альтернативный рейтинг, где во главу угла ставится общее количество медалей. Так, Россия с девятой строчки скаканула сразу на второе – вот же успех!
Хорошо, хоть не посчитали 25 серебряных медалей хоккейной сборной, а то бы точно вышли в лидеры…
А еще эта ситуация напомнила известный мем с бронзовым призером. В Сети частенько делают Россию героем этого мема, а на Олимпиаде-2020 бразильский пловец Бруно Фратус повторил мем в жизни.