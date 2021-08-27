Мощная перестрелка Черноморца с Александрией завершилась миром

Болельщики на стадионе в Одессе / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Сегодня в Одессе стартовал 6-й тур чемпионата Украины по футболу. Черноморец принимал Александрию.

Все самое интересное в матче произошло в его конце, когда голы посыпались, как из рога изобилия.

На 68-й минуте счет открыли "моряки". После углового Авагимян подобрал мяч, ворвался в штрафную и пробил с левого угла.

Александрия отыгралась тут же. Помог гостям рикошет после удара Третьякова.

Но Черноморец очень быстро снова вышел вперед. Ванат мастерски реализовал выход один на один.

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Однако гости сегодня отлично держали удар и снова отыгрались. Устименко забил красивый мяч в верхний угол.

Боевая ничья, которая не особо отдалила одесситов от дна турнирной таблицы, да и Александрии не помогла уверенней себя чувствовать в зоне еврокубков.

Черноморец – Александрия

Голы: Авагимян (68), Ванат (76) – Третьяков (72), Устименко (84)

Турнирная таблица