Монако – Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Роберто Де Дзерби и Нико Ковач оспорят путевку в групповой раунд Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", ФК Монако

Сегодня Шахтер сыграет первый матч в Лиге чемпионов. Соперником донецкой команды в раунде плей-офф квалификации станет французский Монако.

Поединок пройдет в Монако на стадионе "Луи II". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Также поединок будет показан в прямом эфире в интернете.

Где смотреть матч Монако – Шахтер? В прямой трансляции игра будет показана на канале MEGOGO Футбол 1 (в подписке). Также онлайн-трансляция матча Монако – Шахтер пройдет у нас на сайте.

Донецкая команда успешно стартовала в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда Роберто Де Дзерби дважды одолела Генк в 3 раунде квалификации с одинаковым счетом (2:1). Теперь же до выхода в группу остался один шаг.

Соперник в раунде плей-офф выпал непростой. Монако стал бронзовым призером Лиги 1 в прошлом сезоне, а в нынешнем уже успел уверенно пройти в квалификации Спарту (2:0 и 3:1).

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Этим летом команда Нико Ковача не сильно изменилась. Из потерь можно отметить разве что уход Балло-Туре в Милан, а их трансферов на вход выделяется покупка игрока сборной Нидерландов Мирона Боаду, а также аренда кипера Баварии Александера Нюбеля.

Монегаски уже успели отыграть два тура в новом сезоне чемпионата Франции. Вышло не очень удачно. После домашней ничьи с Нантом (1:1) подопечные Ковача уступили на выезде Лорьяну (0:1).

Состав Шахтера на игру против Монако:

История встреч. Шахтер и Монако провели два очных матча в далеком 1979 году. Тогда команды встретились в 1 раунде Кубка УЕФА и обменялись домашними победами (2:1 в Донецке и 2:0 в Монако). Дальше прошли монегаски.

Прогноз букмекеров. По их мнению, фаворитом встречи является Монако. Коэффициент на триумф команды Ковача составляет 1.66. На ничью выставлен коэффициент 4.20, на победу гостей – 5.10. Более того, букмекеры не верят, что дончане пройдут дальше по итогам двух поединков – 2.49 против 1.58 на французов.