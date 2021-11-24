24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Момент истины для Шахтера: расписание, котировки и результаты матчей Лиги чемпионов 24 ноября

Сергей Шаховец
24 ноября, 12:44
В среду, 24 ноября, пройдут восемь поединков пятого тура группового раунда самого престижного еврокубка, включая противостояние "горняков" с Интером

В матче 5-го тура ЛЧ встретятся Интер и Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вашему вниманию – расписание, котировки и результаты матчей среды в Лиге чемпионов.

Следите за трансляцией онлайн Интер – Шахтер с подробным описанием всех событий матча.

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СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

Группа А

22:00 Брюгге – Лейпциг

Котировки: 3.55 – 3.75 – 2.05

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22:00 Манчестер Сити – ПСЖ

Котировки: 1.62 – 4.40 – 5.20

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Группа В

22:00 Ливерпуль – Порту

Котировки: 1.98 – 3.70 – 3.80

22:00 Атлетико – Милан

Котировки: 1.66 – 4.00 – 5.50

Группа С

19:45 Бешикташ – Аякс

Котировки: 8.00 – 5.60 – 1.37

22:00 Спортинг Л – Боруссия Д

Котировки: 2.45 – 3.50 – 2.95

Группа D

19:45 Интер – Шахтер

Котировки: 1,33 – 5.70 – 9.10

22:00 Шериф – Реал

Котировки: 12.00 – 6.10 – 1.27

Матчи Лиги чемпионов транслируются на платформе Megogo.

Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images