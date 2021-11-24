Момент истины для Шахтера: расписание, котировки и результаты матчей Лиги чемпионов 24 ноября

В матче 5-го тура ЛЧ встретятся Интер и Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Вашему вниманию – расписание, котировки и результаты матчей среды в Лиге чемпионов.
Следите за трансляцией онлайн Интер – Шахтер с подробным описанием всех событий матча.
СРЕДА, 24 НОЯБРЯ
Группа А
22:00 Брюгге – Лейпциг
Котировки: 3.55 – 3.75 – 2.05
22:00 Манчестер Сити – ПСЖ
Котировки: 1.62 – 4.40 – 5.20
Группа В
22:00 Ливерпуль – Порту
Котировки: 1.98 – 3.70 – 3.80
22:00 Атлетико – Милан
Котировки: 1.66 – 4.00 – 5.50
Группа С
19:45 Бешикташ – Аякс
Котировки: 8.00 – 5.60 – 1.37
22:00 Спортинг Л – Боруссия Д
Котировки: 2.45 – 3.50 – 2.95
Группа D
19:45 Интер – Шахтер
Котировки: 1,33 – 5.70 – 9.10
22:00 Шериф – Реал
Котировки: 12.00 – 6.10 – 1.27
Матчи Лиги чемпионов транслируются на платформе Megogo.