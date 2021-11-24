Момент истины для Шахтера: расписание, котировки и результаты матчей Лиги чемпионов 24 ноября

24 ноября, 12:44

В среду, 24 ноября, пройдут восемь поединков пятого тура группового раунда самого престижного еврокубка, включая противостояние "горняков" с Интером