Молниеносными нокдаунами Тейлор победил Рамиреса: как падал бывший обидчик украинца

Минувшей ночью в Лас-Вегасе прошло крупное боксерское шоу. В главном поединке сошлись чемпионы мира по разным версиям в первом полулегком весе (super light: до 63,5 кг) – обладатель поясов WBO и WBC Хосе Карлос Рамирес и Джош Тейлор, владевший титулами IBF и WBA.
Тем временем WBO одобрила чемпионский бой Усика с Джошуа.
Примечательно, что до этой встречи оба бойца на профессиональном ринге только побеждали: британец – 17 раз, американец с мексиканскими корнями – 26. Схватка получилась практически равной, боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов. В итоге все трое судей отдали небольшое преимущество Тейлору с одинаковым счетом 114:112.
Решающими стали два нокдауна, которыми шотландец потряс соперника в шестом и седьмом раундах. Впервые Рамирес упал после встречного прямого.
А вскоре бывшего обидчика украинца Виктора Постола потряс неожиданный апперкот после клинча.
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Эта победа – 18-я для Джоша в профи; при этом 13 раз он завершал бои досрочно. Таким образом, 30-летний британец стал абсолютным чемпионом мира, захватив пояса всех четырех самых престижных организаций профессионального бокса. Интересно, что на любительском уровне Тейлор останавливался задолго до медальных боев.
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