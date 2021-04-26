"Молчание трибун" и "Судная ночь" Барселоны: новые лауреаты "Оскара"

Если бы в футболе вручали Оскар, то лучшим короткометражным фильмом была бы признана "Суперлига", а Месси бы получил награду за роль второго плана

Официальный аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге после вручения наград кинопремии "Оскар" в Instagram провел свою шуточную футбольную церемонию.

Лучший короткометражный фильм - "Суперлига" (Флорентино Перес, Андреа Аньелли)

Лучший фильм – "Судная ночь" (Барселона – Бавария – 2:8)

Лучший режиссер – "Из ниоткуда" (Ханс-Дитер Флик)

Лучший актер – "Я – легенда" (Роберт Левандовски)

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Лучший актер второго плана – "Гнев человеческий" (Лионель Месси)

Худший саундтрек – "Молчание трибун" (звук пустого стадиона без болельщиков)

Лучший оригинальный сценарий – "Кот в мешке" (Александр Кокорин)

Ранее мы рассказывали о забавном эпизоде в Бухаресте во время одного из прямых включений, посвященных предстоящему чемпионату Европы по футболу. Сильный ветер повалил баннер на трофей Евро-2020. И главная награда европейского футбола с грохотом упала на землю.