"Молчание трибун" и "Судная ночь" Барселоны: новые лауреаты "Оскара"

Официальный аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге после вручения наград кинопремии "Оскар" в Instagram провел свою шуточную футбольную церемонию.
Лучший короткометражный фильм - "Суперлига" (Флорентино Перес, Андреа Аньелли)
Лучший фильм – "Судная ночь" (Барселона – Бавария – 2:8)
Лучший режиссер – "Из ниоткуда" (Ханс-Дитер Флик)
Лучший актер – "Я – легенда" (Роберт Левандовски)
Лучший актер второго плана – "Гнев человеческий" (Лионель Месси)
Худший саундтрек – "Молчание трибун" (звук пустого стадиона без болельщиков)
Лучший оригинальный сценарий – "Кот в мешке" (Александр Кокорин)
Ранее мы рассказывали о забавном эпизоде в Бухаресте во время одного из прямых включений, посвященных предстоящему чемпионату Европы по футболу. Сильный ветер повалил баннер на трофей Евро-2020. И главная награда европейского футбола с грохотом упала на землю.
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