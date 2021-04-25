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Евро-2020 едва не остался без трофея. Смотрите, как падал Кубок Европы

25 апреля, 21:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Главный трофей чемпионата Европы по футболу упал на землю в Бухаресте, свалил его с постамента сильный ветер

Забавный эпизод произошел в Бухаресте во время одного из прямых включений, посвященных предстоящему чемпионату Европы по футболу. Сильный ветер повалил баннер на трофей Евро-2020. И главная награда европейского футбола с грохотом упала на землю.

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Напомним, что в Бухаресте два матча сыграет сборная Украины – против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

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Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах – Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Севилье, Санкт-Петербурге, Глазго и Будапеште.

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