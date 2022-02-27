"Мои мама и сестра под Киевом". Шевченко рассказал, что его родные в опасности

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Лучший футболист в истории Украины сейчас находится в Лондоне, где старается организовать помощь украинскому государству.
"Я нахожусь в Лондоне, но моя семья, мама, сестра, близкие, мой народ – все находятся в Украине, поэтому я сильно переживаю.
Мои мама и сестра под Киевом, все нормально, но то, что происходит – это ужас. Я хочу сказать слова поддержки и благодарности нашей украинской доблестной армии, президенту, нашим людям, которые защищают нашу страну сегодня, отстаивают наши интересы и делают все для того, чтобы мы выстояли.
Вы мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми.
Я здесь, в Лондоне, тут происходит много протестов, мы общаемся здесь на уровне правительства, чтобы организовать помощь, которая необходима нашей армии, нашим людям, чтобы сделать все возможное", – сказал Шевченко в интервью ТСН.
Отметим, что Андрей Шевченко родился в селе Дворковщина в Киевской области.
Ранее супруга обладателя Золотого мяча-2004 и бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик выступила со словами поддержки украинскому народу.