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Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
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"Мої мама та сестра під Києвом". Шевченко розповів, що його рідні у небезпеці

Сергій Шаховець
27 лютого, 13:56
Екстренер збірної України Андрій Шевченко не сидить склавши руки під час російської агресії. Його рідні перебувають у зоні військових дій окупантів

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Найкращий футболіст в історії України зараз перебуває у Лондоні, де намагається організувати допомогу українській державі.

"Я перебуваю у Лондоні, але моя сім'я, мама, сестра, близькі, мій народ – усі перебувають в Україні, тому я дуже переживаю.

Мої мама та сестра під Києвом, все нормально, але те, що відбувається, – це жах. Я хочу сказати слова підтримки та подяки нашій українській доблесній армії, президенту, нашим людям, які захищають нашу країну сьогодні, відстоюють наші інтереси та роблять усе для того, щоб ми вистояли.

Ви мої герої, я пишаюся своєю країною, пишаюся своїми людьми.

Я тут, у Лондоні, тут відбувається багато протестів, ми спілкуємося тут на рівні уряду, щоб організувати допомогу, яка потрібна нашій армії, нашим людям, щоб зробити все можливе", – сказав Шевченко в інтерв'ю ТСН.

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що Андрій Шевченко народився у селі Дворківщина, що на Київщині.

Раніше дружина володаря Золотого м'яча-2004 та колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік виступила зі словами підтримки українського народу.

Крістен Пазік: "Якщо Україна перестане боротися, не буде України" / Фото: Instagram