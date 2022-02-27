"Мої мама та сестра під Києвом". Шевченко розповів, що його рідні у небезпеці

Найкращий футболіст в історії України зараз перебуває у Лондоні, де намагається організувати допомогу українській державі.

"Я перебуваю у Лондоні, але моя сім'я, мама, сестра, близькі, мій народ – усі перебувають в Україні, тому я дуже переживаю.

Мої мама та сестра під Києвом, все нормально, але те, що відбувається, – це жах. Я хочу сказати слова підтримки та подяки нашій українській доблесній армії, президенту, нашим людям, які захищають нашу країну сьогодні, відстоюють наші інтереси та роблять усе для того, щоб ми вистояли.

Ви мої герої, я пишаюся своєю країною, пишаюся своїми людьми.

Я тут, у Лондоні, тут відбувається багато протестів, ми спілкуємося тут на рівні уряду, щоб організувати допомогу, яка потрібна нашій армії, нашим людям, щоб зробити все можливе", – сказав Шевченко в інтерв'ю ТСН.