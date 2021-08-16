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"Мои девочки плачут. Они в агонии": футболистки сборной Афганистана прячутся от талибов

Любомир Луканюк
16 августа, 23:23
Бывшая футболистка сборной Афганистана Халида Попал рассказала, что сейчас происходит в стране после прихода к власти боевиков "Талибана"

Жизнь футболисток теперь в опасности

Игроки женской сборной Афганистана по футболу опасаются за свои жизни после событий в стране. Об этом рассказала бывшая футболистка сборной и экс-сотрудница местной федерации футбола Халида Попал, которая бежала из Афганистана в 2016 году и нашла политическое убежище в Дании.

15 августа боевики "Талибана" заняли всю территорию Афганистана и фактически захватили власть в стране.

"Я призываю их удалиться из соцсетей, убрать фотографии, избегать и прятаться от соседей. Это разбивает мое сердце, ведь все эти годы мы работали над возвышением положения женщин, а теперь я говорю женскому населению Афганистана замолчать и исчезнуть. Их жизни в опасности.

Мое поколение надеялось на строительство государства, улучшая ситуацию для женщин и мужчин следующего поколения. Я начала с футбола, используя это как инструмент для расширения возможностей и прав женщин и девушек.

Мы гордились носить футболки национальной сборной. Это было лучшее, самое прекрасное чувство.

Теперь мои девочки плачут и присылают голосовые сообщения. Они в агонии. У них столько вопросов. Происходящее настолько несправедливо.

Они прячутся. Многие покинули свои дома и переехали к родственникам, потому что их соседи знают, что они футболистки. Они сидят и боятся. "Талибан" везде. Они ходят и порождают страх.

Было очень больно видеть, как государство капитулировало. Женщины потеряли надежду", – заявила Попал.

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Когда Афганистан был под властью "Талибана" с 1996 по 2001 год, девочкам запрещалось посещать школу, а женщинам не разрешалось работать вне дома или появляться на публике без закрывающей все тело одежды и сопровождения мужчин.

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