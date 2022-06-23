"Мне оно до ср*ки": легенда чемпионата Украины отказался от мечты из-за войны

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Украинский футбол продолжит жить в новом сезоне. Клубы возобновят выступления в УПЛ и проведут сезон на территории Украины, несмотря на военное время.

Чемпионат Украины является важным турниром для форварда Миная Евгения Селезнева, ведь он третий лучший бомбардир в его истории (116). Игрок приближается к рекорду, который удерживает Максим Шацких (124).

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В интервью Футбол NEWS Евгений заявил, что хотел бы еще поиграть в футбол. Однако цели побить рекорд у него уже нет, ведь война поменяла приоритеты.

"В этом году мне будет 37, но я еще хочу поиграть и передать молодежи свой опыт. О рекорде я больше говорить не хочу, мне оно до ср*ки. В Украине идет война, и нет времени думать об этом. Сейчас есть более важный вопрос. Надеюсь, что тренер рассчитывает на меня. Я общался с Владимиром Шараном. Между нами хорошее общение, и я всем доволен. Да, сейчас я не в очень хорошей форме. Когда началась война, то мысли были далеко не о футболе. Был шок.

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Я еще не наигрался в футбол. Это главное, я хочу продолжать. Дело не в возрасте, а в ощущениях. Если держать себя в форме, можно играть. Если почувствую, что больше не могу, то сам в этом честно признаюсь".

Отметим, что, помимо Миная, в УПЛ Селезнев забивал за Шахтер, Арсенал, Днепр и Колос. Также Евгений дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины (сезоны 2010/2011 и 2011/2012).