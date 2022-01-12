Мне было интересно: Элине Свитолиной предлагали сменить гражданство

Свитолина призналась в любви к Украине / Фото: Instagram

Свитолина призналась, что предложение о смене гражданства ей поступали еще в юном возрасте. Ранее Свитолина заявила, что не собирается идти в политику.

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"Были предложения еще в 10 лет, перед тем, как я начала свою юниорскую карьеру. Были и Австралия, и Казахстан, давно было из Англии предложение. В раннем возрасте мне было интересно, почему другая страна хочет, чтобы я выступала за них. Родители мне четко объяснили: я родилась в Украине, это моя страна.

Украинская теннисистка примерила вышиванку / Фото: Instagram

Ты поймешь это, когда будешь выступать под флагом Украины. А когда ты стоишь на пьедестале и играет гимн другой страны, это странно. Это про деньги.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Я здесь родилась и выросла, я одесситка, я люблю Украину и люблю сюда приезжать. Горжусь, что я росла здесь и представляю Украину", – сказала Свитолина в программе В гостях у Гордона.

Отметим, что 2022 год стартовал для Элины не очень удачно. Украина проиграла два стартовых матча в этом году.

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Напомним, перед новым сезоном Свитолина, недовольная своими результатами, сменила тренера. Теперь ее готовит латвиец Андис Юшка, ранее работавший с чемпионкой Роллан Гаррос-2017 Еленой Остапенко.