12 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
13 января 22:00 Онлайн
Милан --
Дженоа --
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

Мне было интересно: Элине Свитолиной предлагали сменить гражданство

Александр Трикиша
12 января, 12:32
Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что получала и получает предложения о смене гражданства, но она не собирается менять свою родину на другую страну ради денег

Свитолина призналась в любви к Украине / Фото: Instagram

Свитолина призналась, что предложение о смене гражданства ей поступали еще в юном возрасте. Ранее Свитолина заявила, что не собирается идти в политику.

Читайте также: Кличко в Киеве с миллионершей Свитолиной, пока его бывшая Хейден на дне

Реклама

"Были предложения еще в 10 лет, перед тем, как я начала свою юниорскую карьеру. Были и Австралия, и Казахстан, давно было из Англии предложение.

В раннем возрасте мне было интересно, почему другая страна хочет, чтобы я выступала за них. Родители мне четко объяснили: я родилась в Украине, это моя страна.

Украинская теннисистка примерила вышиванку / Фото: Instagram

Ты поймешь это, когда будешь выступать под флагом Украины. А когда ты стоишь на пьедестале и играет гимн другой страны, это странно. Это про деньги.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Я здесь родилась и выросла, я одесситка, я люблю Украину и люблю сюда приезжать. Горжусь, что я росла здесь и представляю Украину", – сказала Свитолина в программе В гостях у Гордона.

Отметим, что 2022 год стартовал для Элины не очень удачно. Украина проиграла два стартовых матча в этом году.

Реклама

Напомним, перед новым сезоном Свитолина, недовольная своими результатами, сменила тренера. Теперь ее готовит латвиец Андис Юшка, ранее работавший с чемпионкой Роллан Гаррос-2017 Еленой Остапенко.