Мирча Луческу – лучший тренер года! По пяти критериям

Мирча Луческу / Фото: Reuters
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего наставника украинской Премьер-лиги по итогам 2021 года.
Рейтинг по пяти критериям, а также по оценкам в каждом отдельном туре УПЛ возглавил наставник киевского Динамо Мирча Луческу. Под его руководством киевляне выиграли чемпионат, Кубок Украины и сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов.
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Вот по каким критериям выбирался лучший тренер.
- Номинальный результат команды – важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая.
- Трудности в построении и управлении подопечными – травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства.
- Мастерство в работе с кадрами – игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе.
- Тренерское мастерство – разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора.
- Накопительный критерий – если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки.
Надо сказать, что у Мирчи Луческу была фора перед наставниками Шахтера. Ведь Луиш Каштру и Роберто Де Дзерби работали по полгода с клубом.
Добавим, что руководство Динамо не обращает внимание на протесты ультрас – перед началом сезона с Мирчей, которому сейчас 76 лет, был продлен контракт до лета 2023-го.