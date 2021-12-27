Мирча Луческу – лучший тренер года! По пяти критериям

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего наставника украинской Премьер-лиги по итогам 2021 года.

Рейтинг по пяти критериям, а также по оценкам в каждом отдельном туре УПЛ возглавил наставник киевского Динамо Мирча Луческу. Под его руководством киевляне выиграли чемпионат, Кубок Украины и сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Вот по каким критериям выбирался лучший тренер.

Номинальный результат команды – важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая. Трудности в построении и управлении подопечными – травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства. Мастерство в работе с кадрами – игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе. Тренерское мастерство – разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора. Накопительный критерий – если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Надо сказать, что у Мирчи Луческу была фора перед наставниками Шахтера. Ведь Луиш Каштру и Роберто Де Дзерби работали по полгода с клубом.

Добавим, что руководство Динамо не обращает внимание на протесты ультрас – перед началом сезона с Мирчей, которому сейчас 76 лет, был продлен контракт до лета 2023-го.