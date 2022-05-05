5 мая 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 мая 22:00
Айнтрахт --
Вест Хэм --
5 мая 22:00
Рома --
Лестер --
5 мая 22:00
Марсель --
Фейеноорд --
7 мая 21:45
Ливерпуль --
Тоттенхэм --
8 мая 18:30
Манчестер Сити --
Ньюкасл --
10 мая 22:00
Астон Вилла --
Ливерпуль --
11 мая 22:15
Вулверхэмптон --
Манчестер Сити --
12 мая 21:45
Тоттенхэм --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Министр молодежи и спорта наехал на Беленюка из-за посещения Бучи и Гостомеля

Павел Василенко
5 мая, 20:07
Вадим Гутцайт заявил, что два депутата-спортсмена блокируют его законопроекты в Верховной Раде

Вадим Гутцайт высказался об Ольге Саладухе и Жане Беленюке

В начале апреля украинский депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк наведался в Бучу и Гостомель, которые были освобождены от фашистов. Там он сделал фотографию на фоне сожженного самолета "Мрия".

Впрочем, его действия вызвали негодование у Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. В интервью XSport политик упрекнул "спортсменов в Верховной Раде" в том, что они не голосуют за законопроект о развитии частных или государственных спортивных клубов.

Реклама

"Война открыла много новых лиц, которые реально помогают. Но есть и другие люди… Я смотрю на наших спортивных депутатов, которые хвастаются фото Бучи и Ирпеня после освобождения, где уже стоит украинская армия и люди возвращаются жить.

Они хвастаются фотографиями в Facebook и рассказывают, что нам делать, а потом отменяют наши законопроекты. Наши два спортивных депутата меня уже два года упрекают, что я ничего не делаю.

Читайте также: Жана Беленюка тормознули на блокпосту

Это касается развития частных и государственных спортивных клубов. Это направление мы вместе с ними отрабатывали, у нас была создана группа, мы вместе с ними работали. Но, к сожалению, эти лица все больше открываются.

Нам и смешно, и грустно, что рядом есть спортсмены, которые не помогают в такое время, а рушат то, что было сделано за эти года. Они раскачивают нашу спортивную лодку, которая идет к победе на своем фронте. Бог им судья".

Из спортсменов также в Верховной Раде работает бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха. Экс-спортсменка также критикует действия министра.