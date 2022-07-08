Миллионы ради Усика и Джошуа. Британцы заплатили огромную сумму за трансляцию боя

Джошуа и Усик повторно сразятся 20 августа

В конце августа пройдет поединок между Усиком и Джошуа. Англичанин хочет взять реванш за поражение в прошлом году, когда Александр отобрал у него пояса WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Ожидается, что поединок вызовет интерес у общественности. Правами на трансляцию обладает аравийский канал, однако уже стал известен транслятор, который в Великобритании покажет бой.

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В торгах брали участие BT Sport, BBC, DAZN и Sky Sports. В итоге это право досталось последним, Sky Sports заплатили за это аж 25 миллионов фунтов.

Ранее канал транслировал все бои Джошуа, однако их контракт подошел к концу после поражения от Усика. Нынче же медиаправами на показ поединков Энтони обладает DAZN.

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Отметим, что за свою карьеру Джошуа выиграл 24 из своих 26-ти боев. А вот украинец побеждал во всех 19-ти поединках на профессиональном уровне. При этом букмекеры считают Усика фаворитом боя против Джошуа.