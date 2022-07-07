Он может уйти! Скандальный боксер предрекает конец карьеры Джошуа после боя с Усиком

Дэвид Хэй считает, что Энтони нечего делать в профессиональном боксе в случае повторного поражения от украинца

Дэвид Хэй прокомментировал бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком

Недавно стали известны дата и место поединка между Усиком и Джошуа. Англичанин намерен взять реванш за поражение в сентябре прошлого года, когда украинец отобрал у него пояса WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Повторное поражение AJ может серьезно сказаться на его карьере. По крайней мере в этом уверен другой британский скандальный боксер Дэвид Хэй, который в свое время проиграл Владимиру Кличко.

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"Если Джошуа снова проиграет, то я не уверен, что он захочет оставаться. Он может уйти, если поймет, что он здесь далеко не лучший. Энтони уже знает, чего ждать от Усика. Если даже в такой ситуации он снова проиграет, то ему, возможно, будет нечего тут делать. У него всегда настрой победителя. Я не знаю, что ему делать в боксе дальше в случае нового поражения".

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За свою карьеру Джошуа выиграл 24 из своих 26-ти боев. А вот украинец побеждал во всех 19-ти поединках на профессиональном уровне. При этом букмекеры считают Усика фаворитом боя против Джошуа.