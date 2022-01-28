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Миллионы или средняя зарплата? Сколько должны получать спортсмены за медали Олимпиады – опрос

Любомир Луканюк
28 января, 11:33
Украинские болельщики назвали пять видов спорта за которым пристальней всего будут следить во время зимних Олимпийских игр в Пекине

Взять олимпийскую медаль будет не просто / Фото: Коллаж: Сегодня

Неделя осталась до старта Олимпийских игр в Пекине. Главное зимние событие четырехлетия пока не вызывает особого интереса у жителей городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus, который был сделан для "Сегодня".

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Всего 12,4% из опрошенных в курсе всех новостей вокруг Игр-2022. 49,7% – лишь знают, что будет Олимпиада. Но без подробностей. А вот 37,9% вообще впервые слышат о зимнем фестивале в Китае.

Как вы думаете, сколько украинцев будет пристально следить за олимпийскими соревнованиями? Всего лишь 38,6%. 39,1% категорически не интересно, что будет происходить в Пекине. Остальные еще не определились.

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Вот вам ТОП-5 видов спорта, которые вызывают наибольший интерес у наших болельщиков:

  • биатлон
  • фигурное катание
  • лыжные гонки
  • прыжки с трамплина
  • хоккей

Интересно, что 40,6% фанатов считают, что за медали на Олимпийских играх спортсмены должны получать от государства квартиры, машины и миллионы гривен призовых.

А вот 26,8% уверены, что награды должны быть на уровне средней зарплаты по Украине.

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Сейчас в Украине призовые такие: за олимпийское золото – $125 000, за серебро – $80 000, за бронзу – $55 000.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

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