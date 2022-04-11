Миллионер из Беларуси публично развернул флаг Украины и осудил агрессию России (фото)

Никита Бодяковский поддержал Украину / Фото: Pokernews

На выходных на Кипре стартовала одна из крупнейших покерных серий Super High Roller Series Europe. На турнире по Short Deck приняли участие 42 игрока.

Такое небольшое количество участников объясняется высоким бай-ином, участие в турнире стоило 50 тысяч долларов. В призы попала топ-шестерка, среди которых были именитые Джейсон Кун (3 место) и Стивен Чидвик (4 место).

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В финальном хедз-апе сошлись белорус Никита Бодяковский и титулованный Фил Айви, являющийся обладателем десяти браслетов WSOP.

В итоге победу праздновал Никита, который половину игры провел в украинском флаге. После игры Бодяковский развернул его при получении награды, а также высказал поддержку нашему народу:

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"Я поддерживаю Украину и беспокоюсь за нее. Военная агрессия России является однозначным злом. Никогда не поздно признать ошибки и изменить позицию. Нет войне!"

Победа в ивенте позволила белорусу заработать аж 756 тысяч долларов. Всего за свою карьеру Бодяковский выиграл более 30 миллионов американской валюты, входя в ТОП-15 самых успешных покеристов в истории.