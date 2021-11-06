Миллиардер из Барселоны снова получил травму

Ансу Фати забил первый гол в матче Динамо - Барселона / Фото: Reuters

У 19-летнего форварда разрыв двуглавой мышцы бедра. Если диагноз подтвердится, он пропустит не менее месяца, сообщает AS.

Ранее мы писали, что Барселона объявила о назначении Хави главным тренером команды.

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Фати пройдет медобследование в клубе. Официальный диагноз будет объявлен позднее.

Отметим, что до этого Фати не играл десять месяцев из-за разрыва мениска.

Недавно каталонский клуб продлил контракт с Фати. Новое соглашение с испанским футболистом гвинейского происхождения будет действовать до июня 2027 года. В контракте прописали сумму выкупа на уникального форварда – 1 миллиард евро.

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В текущем сезоне Ла Лиги Фати в составе Барселоны провел пять матчей и забил три мяча.