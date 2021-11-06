6 ноября 14:00
Минай 0
Мариуполь 2
6 ноября 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Миллиардер из Барселоны снова получил травму

Павел Василенко
6 ноября, 19:37
Нападающий Барселоны Ансу Фати получил травму в первом тайме матча 13-го тура чемпионата Испании с Сельтой

Ансу Фати забил первый гол в матче Динамо - Барселона / Фото: Reuters

У 19-летнего форварда разрыв двуглавой мышцы бедра. Если диагноз подтвердится, он пропустит не менее месяца, сообщает AS.

Ранее мы писали, что Барселона объявила о назначении Хави главным тренером команды.

Реклама

Фати пройдет медобследование в клубе. Официальный диагноз будет объявлен позднее.

Отметим, что до этого Фати не играл десять месяцев из-за разрыва мениска.

Недавно каталонский клуб продлил контракт с Фати. Новое соглашение с испанским футболистом гвинейского происхождения будет действовать до июня 2027 года. В контракте прописали сумму выкупа на уникального форварда – 1 миллиард евро.

Реклама

В текущем сезоне Ла Лиги Фати в составе Барселоны провел пять матчей и забил три мяча.