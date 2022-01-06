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Сассуоло --
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Милан --
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Ювентус --
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Атлетик --
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Челси --
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Милан – Рома: онлайн-трансляция матча

Любомир Луканюк
6 января, 11:09
Следите за поединком чемпионата Италии, где Милан борется за скудетто, а Рома мечтает попасть в Лигу чемпионов

В четверг, 6 января, на "Сан-Сиро" будет сыгран матч 20-го тура итальянской Серии А. Милан принимает Рому.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Мы проведем текстовую трансляцию матча Милан – Рома. Следите за центральным поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

МИЛАН – РОМА

Турнирные расклады

Милан занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 42 очка.

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Последние 10 игр во всех турнирах для Милана были неоднозначными: 4 победы, 4 поражения и 2 ничьи.

Рома расположилась на шестом месте в Серии А, в их активе 32 очка.

У Ромы результаты за последние 10 матчей выглядят получше, чем у их соперника: 6 побед, 3 поражение и 1 ничья.

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Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева поля. Коэффициент на победу Милана – 2.12, на ничью – 3.60, на победу Ромы – 3.45.

Вероятность победы Милана – 47%, ничьей – 26% – победы Ромы – 27%.

История противостояния

В чемпионатах Италии команды играют друг с другом с 1929 года. За это время было сыграно 177 матчей – 78 побед Милана, 53 ничьи, 46 встреч выиграла Рома.

Пять последних встреч:

  • 31.10.2021. Рома – Милан – 1:2
  • 28.02.2021. Рома – Милан – 1:2
  • 26.10.2020. Милан – Рома – 3:3
  • 28.06.2020. Милан – Рома – 2:0
  • 27.10.2019. Рома – Милан – 2:1

Где смотреть матч

В Украине прямую трансляцию поединка можно посмотреть на сайте MEGOGO.