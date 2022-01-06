Милан – Рома: онлайн-трансляция матча

В четверг, 6 января, на "Сан-Сиро" будет сыгран матч 20-го тура итальянской Серии А. Милан принимает Рому.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Реклама

Мы проведем текстовую трансляцию матча Милан – Рома. Следите за центральным поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

МИЛАН – РОМА

Турнирные расклады

Милан занимает вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 42 очка.

Реклама

Последние 10 игр во всех турнирах для Милана были неоднозначными: 4 победы, 4 поражения и 2 ничьи.

Рома расположилась на шестом месте в Серии А, в их активе 32 очка.

У Ромы результаты за последние 10 матчей выглядят получше, чем у их соперника: 6 побед, 3 поражение и 1 ничья.

Реклама

Читайте также: Прогноз на матч от комментатора Кирилла Круторогова

Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи хозяева поля. Коэффициент на победу Милана – 2.12, на ничью – 3.60, на победу Ромы – 3.45.

Вероятность победы Милана – 47%, ничьей – 26% – победы Ромы – 27%.

История противостояния

В чемпионатах Италии команды играют друг с другом с 1929 года. За это время было сыграно 177 матчей – 78 побед Милана, 53 ничьи, 46 встреч выиграла Рома.

Пять последних встреч:

31.10.2021. Рома – Милан – 1:2

Рома – Милан – 1:2 28.02.2021. Рома – Милан – 1:2

Рома – Милан – 1:2 26.10.2020. Милан – Рома – 3:3

Милан – Рома – 3:3 28.06.2020. Милан – Рома – 2:0

Милан – Рома – 2:0 27.10.2019. Рома – Милан – 2:1

Где смотреть матч

В Украине прямую трансляцию поединка можно посмотреть на сайте MEGOGO.