6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
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Вільярреал --
Атлетіко --
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Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
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Атлетіко --
Атлетик --
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Тоттенгем --
Челсі --
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Ювентус --
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Реал --
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Мілан – Рома: онлайн-трансляція матчу

Любомир Луканюк
6 січня, 11:09
Слідкуйте за поєдинком чемпіонату Італії, де Мілан бореться за скудетто, а Рома мріє потрапити до Ліги чемпіонів

У четвер, 6 січня, на "Сан-Сіро" буде зіграно матч 20-го туру італійської Серії А. Мілан приймає Рому.

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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Ми проведемо текстову трансляцію матчу Мілан – Рома. Стежте за центральним поєдинком чемпіонату Італії у нашому онлайні.

МИЛАН – РОМА

Турнірні розклади

Мілан займає другий рядок турнірної таблиці чемпіонату Італії, набравши 42 очки.

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Останні 10 ігор у всіх турнірах для Мілана були неоднозначними: 4 перемоги, 4 поразки та 2 нічиї.

Рома розташувалася на шостому місці в Серії А, в їхньому активі 32 очки.

У Роми результати за останні 10 матчів виглядають краще, ніж у їхнього суперника: 6 перемог, 3 поразки та 1 нічия.

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Котирування

У букмекерських конторах переможці зустрічі господарі поля. Коефіцієнт на перемогу Мілана – 2.12, на нічию – 3.60, на перемогу Роми – 3.45.

Ймовірність перемоги Мілана – 47%, нічиєї – 26% – перемоги Роми – 27%.

Історія протистояння

У чемпіонатах Італії команди грають одна з одною з 1929 року. За цей час було зіграно 177 матчів – 78 перемог Мілана, 53 нічиї, 46 зустрічей виграла Рома.

П'ять останніх зустрічей:

  • 31.10.2021. Рома – Мілан – 1:2
  • 28.02.2021. Рома – Мілан – 1:2
  • 26.10.2020. Мілан – Рома – 3:3
  • 28.06.2020. Мілан – Рома – 2:0
  • 27.10.2019. Рома – Мілан – 2:1

Де дивитись матч

В Україні пряму трансляцію поєдинку можна переглянути на сайті MEGOGO.