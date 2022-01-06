Мілан – Рома: онлайн-трансляція матчу

У четвер, 6 січня, на "Сан-Сіро" буде зіграно матч 20-го туру італійської Серії А. Мілан приймає Рому.

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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Ми проведемо текстову трансляцію матчу Мілан – Рома. Стежте за центральним поєдинком чемпіонату Італії у нашому онлайні.

МИЛАН – РОМА

Турнірні розклади

Мілан займає другий рядок турнірної таблиці чемпіонату Італії, набравши 42 очки.

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Останні 10 ігор у всіх турнірах для Мілана були неоднозначними: 4 перемоги, 4 поразки та 2 нічиї.

Рома розташувалася на шостому місці в Серії А, в їхньому активі 32 очки.

У Роми результати за останні 10 матчів виглядають краще, ніж у їхнього суперника: 6 перемог, 3 поразки та 1 нічия.

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Котирування

У букмекерських конторах переможці зустрічі господарі поля. Коефіцієнт на перемогу Мілана – 2.12, на нічию – 3.60, на перемогу Роми – 3.45.

Ймовірність перемоги Мілана – 47%, нічиєї – 26% – перемоги Роми – 27%.

Історія протистояння

У чемпіонатах Італії команди грають одна з одною з 1929 року. За цей час було зіграно 177 матчів – 78 перемог Мілана, 53 нічиї, 46 зустрічей виграла Рома.

П'ять останніх зустрічей:

31.10.2021. Рома – Мілан – 1:2

Рома – Мілан – 1:2 28.02.2021. Рома – Мілан – 1:2

Рома – Мілан – 1:2 26.10.2020. Мілан – Рома – 3:3

Мілан – Рома – 3:3 28.06.2020. Мілан – Рома – 2:0

Мілан – Рома – 2:0 27.10.2019. Рома – Мілан – 2:1

Де дивитись матч

В Україні пряму трансляцію поєдинку можна переглянути на сайті MEGOGO.