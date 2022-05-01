Миколенко привел в бешенство Тухеля: команда украинца сотворила сенсацию в АПЛ

Эвертон vs Челси / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В первый день мая состоялся поединок 35-го тура АПЛ, в котором Эвертон принимал Челси. "Ириски" отчаянно боряться за сохранения места в элите на следующий сезон, поэтому им нужна была только победа..

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Все основные события поединка произошли во второй 45-минутке.

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На 46-й минуте встречи защитник гостей допустил ужасную ошибку, а Ришарлисон подобрал мяч и точно пробил по воротам.

Всего через несколько минут увеличить преимущество "ирисок" мог Виталий Миколенко. Игрок сборной Украины получил прекрасный пас, но с ударной позиции пробил мимо ворот.

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А затем наступил "звездный час" вратаря Эвертона Джордана Пикфорда. Голкипер "ирисок" совершил несколько сэйвов и сохранил для своей команды победный счет.

Чемпионат Англии. 35-й тур

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Эвертон – Челси 1:0

Гол: Ришарлисон, 47

Эвертон: Пикфорд – Коулман, Мина, Холгейт, Миколенко – Дукуре, Делф (Аллан, 71), Ивоби – Гордон, Ришарлисон (Рондон, 80), Грэй (Алли, 90+3)

Челси: Менди – Аспиликуэта (Пулишич, 68), Силва, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо (Ковачич, 45), Лофтус-Чик, Алонсо – Маунт – Хаверц, Вернер (Зиеш, 68)

ОБЗОР МАТЧА

Эвертон продолжает битву за выживание. Команда Виталия Миколенко набрала 32 очка в 33 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Подопечные Томаса Тухеля сохранили за собой третья строчку в турнирке. У "аристократов" 66 баллов в 34 поединках.