Миколенко довів до сказу Тухеля: команда українця створила сенсацію в АПЛ

Евертон vs Челсі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Першого дня травня відбувся поєдинок 35-го туру АПЛ, в якому Евертон приймав Челсі. "Іриски" відчайдушно борються за збереження місця в еліті наступного сезону, тож їм потрібна була тільки перемога.

У першому таймі глядачі не побачили забитих м'ячів. Всі основні події поєдинку відбулися у другій 45-хвилинці.

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На 46-й хвилині зустрічі захисник гостей припустився жахливої помилки, а Рішарлісон підібрав м'яч і точно пробив по воротах.

За кілька хвилин збільшити перевагу "ірисок" міг Віталій Миколенко. Гравець збірної України отримав чудовий пас, але з ударної позиції пробив повз ворота.

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А потім настала "зоряна година" воротаря Евертона Джордана Пікфорда. Голкіпер "ірисок" зробив кілька сейвів і зберіг для своєї команди переможний рахунок.

Чемпіонат Англії. 35-й тур

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Евертон – Челсі 1:0

Гол: Рішарлісон, 47

Евертон: Пікфорд – Коулман, Міна, Холгейт, Миколенко – Дукуре, Делф (Аллан, 71), Івобі – Гордон, Рішарлісон (Рондон, 80), Грей (Аллі, 90+3)

Челсі: Менді – Аспілікета (Пулішич, 68), Сілва, Рюдігер – Джеймс, Жоржіньо (Ковачич, 45), Лофтус-Чік, Алонсо – Маунт – Хаверц, Вернер (Зієш, 68)

ОГЛЯД МАТЧУ

Евертон продовжує битву за виживання. Команда Віталія Миколенка набрала 32 очки у 33 матчах та посідає 18-е місце у турнірній таблиці.

Підопічні Томаса Тухеля зберегли за собою третій рядок у турнірі. У "аристократів" 66 балів у 34 поєдинках.