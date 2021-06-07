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Мейвезер против блогера: кто на самом деле выиграл бой

7 июня, 11:20

Олег Люлька

Победитель выставочного поединка в Майами объявлен не был, но, по неофициальным подсчетам, Флойд одолел своего соперника-шоумена со счетом 78:74

Флойд Мейвезер vs Логан Пол / Фото: Reuters

Британское издание Mirror опубликовало неофициальные подсчеты по раундам выставочного боксерского поединка между 26-летним блогером Логаном Полом и 44-летней легендой Флойдом Мейвезером в Майами.

Напомним, официально победитель в противостоянии Мейвезер – Пол объявлен не был – так как, по правилам боя, выиграть можно было только нокаутом, а поединок прошел всю дистанцию из восьми раундов.

Тем не менее, согласно неофициальной статистике, победителем в бою оказался Мейвезер – 78:74 (9:10, 9:10, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9, 10:9).

Кстати, Флойд заметно превзошел блогера-шоумена по попаданиям – у Мейвезера точными оказались 43 из 107 ударов (то есть 40%), у Логана Пола – всего лишь 28 из 217 (13%).

Блогер выстоял против Мейвезера / Фото: Reuters

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Отметим, что Мейвезер за этой бой должен заработать порядка 110 млн долларов, а блогер – 15-18 миллионов.

Напомним, что по результатам взвешивания накануне боя Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Пола – 70,3 кг против 85,7 кг.

ОБЗОР БОЯ

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Флойд Мейвезер Логан Пол

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