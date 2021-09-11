Металлист 1925 – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Металлист 1925 - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 11 сентября, в седьмом туре чемпионата Украины Динамо в гостях встречается с Металлистом 1925. Матч пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Начало поединка в 17:00.

Мы проведем онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 – Динамо с видеоповторами голов.

Как дела в УПЛ

После шести туров Динамо возглавляет турнирную таблицу чемпионата УПЛ. "Бело-синие" лишь однажды потеряли очки, сыграв вничью с Ингульцом 1:1.

Дебютант Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 в шести матчах добыл две победы, а четыре поединка проиграл своим соперникам. Команда занимает 11-е место в "турнирке".

Турнирная таблица

История противостояния

Ранее футбольные пути соперников не пересекались в каких турнирах.

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Кто фаворит

Киевский клуб безусловный фаворит в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Динамо – 1.27, на ничью – 6.03, на победу Металлиста 1925 – 10.50. Эксперты предрекают победу "бело-синим" со счетом 2:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 2. В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.

Прошлый тур

Динамо дома разгромило Колос

Металлист 1925 на своем поле уступил Днепру 1