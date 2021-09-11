11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Металлист 1925 – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Сергей Шаховец
11 сентября, 10:10
11 сентября в Харькове состоится поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 – Динамо. Следите за матчем в нашем текстовом онлайне

Металлист 1925 - Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 11 сентября, в седьмом туре чемпионата Украины Динамо в гостях встречается с Металлистом 1925. Матч пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Начало поединка в 17:00.

Мы проведем онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 – Динамо с видеоповторами голов.

Как дела в УПЛ

После шести туров Динамо возглавляет турнирную таблицу чемпионата УПЛ. "Бело-синие" лишь однажды потеряли очки, сыграв вничью с Ингульцом 1:1.

Дебютант Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 в шести матчах добыл две победы, а четыре поединка проиграл своим соперникам. Команда занимает 11-е место в "турнирке".

Турнирная таблица

История противостояния

Ранее футбольные пути соперников не пересекались в каких турнирах.

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Кто фаворит

Киевский клуб безусловный фаворит в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Динамо – 1.27, на ничью – 6.03, на победу Металлиста 1925 – 10.50. Эксперты предрекают победу "бело-синим" со счетом 2:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 2. В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.

Прошлый тур

Динамо дома разгромило Колос

Металлист 1925 на своем поле уступил Днепру 1

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