Металіст 1925 – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Металіст 1925 - Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 11 вересня, в сьомому турі чемпіонату України Динамо в гостях зустрічається з Металістом 1925. Матч пройде в Харкові на ОСК "Металіст". Початок поєдинку о 17:00.

Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Металліст – Динамо з відеоповторами голів.

МЕТАЛІСТ 1925 – ДИНАМО

Як справи в УПЛ

Після шести турів Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату УПЛ. "Біло-сині" лише одного разу втратили очки, зігравши внічию з Інгульцем 1:1.

Дебютант Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 в шести матчах здобув дві перемоги, а чотири поєдинки програв своїм суперникам. Команда займає 11-е місце в "турнірці".

Турнірна таблиця

Історія протистояння

Реклама

Раніше футбольні шляхи суперників не перетиналися у жодних турнірах.

Хто фаворит

Київський клуб безумовний фаворит в сьогоднішньому матчі. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.27, на нічию – 6.03, на перемогу Металіста 1925 – 10.50. Експерти передрікають перемогу "біло-синім" з рахунком 2:0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі Футбол 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі oll.tv.

Минулий тур

Динамо вдома розгромило Колос.

Металіст 1925 на своєму полі поступився Дніпру 1.