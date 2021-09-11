11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Металіст 1925 – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Сергій Шаховець
11 вересня, 10:10
11 вересня в Харкові відбудеться поєдинок 7-го туру української Прем'єр-ліги Металіст 1925 – Динамо. Слідкуйте за матчем в нашому текстовому онлайні

Металіст 1925 - Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 11 вересня, в сьомому турі чемпіонату України Динамо в гостях зустрічається з Металістом 1925. Матч пройде в Харкові на ОСК "Металіст". Початок поєдинку о 17:00.

Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Металліст – Динамо з відеоповторами голів.

МЕТАЛІСТ 1925 – ДИНАМО

Як справи в УПЛ

Після шести турів Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату УПЛ. "Біло-сині" лише одного разу втратили очки, зігравши внічию з Інгульцем 1:1.

Дебютант Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 в шести матчах здобув дві перемоги, а чотири поєдинки програв своїм суперникам. Команда займає 11-е місце в "турнірці".

Турнірна таблиця

Історія протистояння

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Раніше футбольні шляхи суперників не перетиналися у жодних турнірах.

Хто фаворит

Київський клуб безумовний фаворит в сьогоднішньому матчі. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.27, на нічию – 6.03, на перемогу Металіста 1925 – 10.50. Експерти передрікають перемогу "біло-синім" з рахунком 2:0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі Футбол 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі oll.tv.

Минулий тур

Динамо вдома розгромило Колос.

Металіст 1925 на своєму полі поступився Дніпру 1.

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