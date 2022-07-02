Месть за отрезанные головы: как сбылась мечта братьев Кличко

Хэй не смог запугать Кличко, которые собрали все чемпионские пояса / Фото: Коллаж: Сегодня

2 июля 2011 года в немецком Гамбурге произошло уникальное для мирового спорта событие. Владимир Кличко победил скандального британца Дэвида Хэя и отобрал у него чемпионский пояс по версии WBA. Так сбылась мечта братьев Кличко – они собрали в своих руках все пояса супертяжелого веса. У Владимира были титулы – WBA, WBO, IBF, у Виталия – WBC.

Головы в руках

Интерес бою был колоссальный. Разогрел публику британец своей выходкой. Хэй сделал коллаж, на котором держал в руках отрубленные головы братьев Кличко. В футболке с таким рисунком Дэвид даже пришел на пресс-конференцию.

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Без "мясорубки"

Увы, поединок не оправдал ожиданий. Хэй ничего не смог противопоставить габаритам Кличко. Имея преимущество в росте украинский боксер все время держал соперника на дальней дистанции, контролируя левым джебом и лишь изредка пуская в ход правый прямой.

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В итоге, по истечении 12 раундов, Владимир Кличко был объявлен победителем единогласным решением судей – 118:108, 117:109, 116:110.

Что дальше

Владимир Кличко владел чемпионскими титулами вплоть до осени 2015 года, когда проиграл Тайсону Фьюри. Сейчас чемпионские пояса WBA, WBO, IBF у Александра Усика. Он будет защищать их 20 августа в поединке с Энтони Джошуа.

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Виталий Кличко провел еще несколько успешных защит и завершил карьеру в 2012 году, оставив пояс вакантным. Сейчас чемпионом мира по версии WBC является Тайсон Фьюри.