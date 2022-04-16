Месть Питбуля. Бразильский ветеран вернул чемпионский пояс Bellator

Патрисиу Фрейри вернул титул чемпиона / Фото: ESPN

На арене SAP Center в Сан-Хосе, штат Калифорния, состоялось главное событие турнира Bellator 277. В матче-реванше встретились чемпион Bellator в полулегком весе американец Эй Джей Макки и экс-обладатель этого титула бразилец Патрисиу (Питбуль) Фрейре.

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Действующий чемпион не собирался расставаться с титулом и с первых минут набросился на Питбуля. Эй-Джей попытался пробить соперника ударом ногой в корпус.

Первые раунды оппоненты вели тактическую борьбу, периодически обмениваясь лоу-киками.

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В третьей пятиминутке Фрейре активизировался и подловил американца ударом правой руки. Питбуль бросился добивать чемпиона, но Макки удалось перевести бой в партер.

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В заключительном раунде чемпион провел значительно лучше, отметившись несколькими тэйкдаунами. Однако спасти поединок ему не удалось.

В итоге – победа Патрисиу Фрейре единогласным решением судей со счетом 49-46, 48-47, 48-47.

Таким образом бразилец Питбуль взял реванш у американца, нанеся ему первое поражение в карьере.

Патрисиу Фрейри выступает на профи-ринге с 2004 года. 34-летний спортсмен – обладатель титула чемпиона Bellator в двух весовых дивизионах. Всего боец провел 38 поединков, из которых 33 завершились его победой.

Эй Джей Макки – 27-летний американский боец по прозвищу Наемник. Стал профессионалом в 2015 году. На ринге провел 19 поединков, в которых добыл 18 побед. В июле прошлого года Макки задушил Фрейре "гильотиной" уже в первом раунде и завоевал титул чемпиона.