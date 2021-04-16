Месси выменял три футболки на 50 тысяч доз вакцин

Лидер сборной Аргентины намерен вакцинировать всех футболистов из Южной Америки, но эту идею раскритиковали у него на родине

Лидер Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси намерен купить 50 тысяч доз вакцин против COVID-19 для вакцинации всех футболистов из Южной Америки. Первую партию уже получили в Аргентине – для 26 футбольных клубов.

Сделка с китайской фармацевтической фирмой Sinovac была заключена после того, как аргентинец подарил компании три футболки Барселоны с автографами.

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Помогал Лионелю договариваться президент Уругвая Луис Альберто Локалле, чем вызвал возмущение в стране, которая имеет дело с самым высоким приростом больных в мире. Уругвайцы уверены, что нужно вакцинировать в первую очередь незащищенных жителей, а не богачей-футболистов.

Также и в Аргентине не считают, что привить футболистов приоритет для страны, в которой наблюдается дефицит вакцин.

Ранее мы писали, что началась вакцинация от коронавируса украинских участников Олимпиады и Паралимпиады. Минздрав выделил на эти цели 1500 доз вакцины.