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Месси, трепещи! Динамо планирует в мае сыграть против чемпионов Италии и Франции

Анатолий Дерека
27 апреля, 10:49
Наставник киевлян Мирча Луческу заявил, что клуб находится в стадии переговоров с Интером и ПСЖ по поводу организации благотворительных матчей

Луческу планирует сразиться с Интером и ПСЖ

Во вторник Динамо сыграло благотворительный матч против дортмундской Боруссии. Киевляне сумели обыграть вице-чемпиона Германии в результативном матче.

Это был самый сильный соперник из всех, с которыми киевляне сражались в рамках тура. Впрочем, скоро Динамо может сыграть с не менее крутыми коллективами.

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Наставник "бело-синих" Мирча Луческу заявил, что Динамо находится в контакте с Интером и ПСЖ. Ожидается, что благотворительные матчи с действующими чемпионами Италии и Франции пройдут в середине или конце мая.

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Пока же у киевлян запланированы спарринги с Динамо Загреб (28 апреля) и Базелем (4 мая). Сразу после игры со швейцарцами "бело-синие" отправят своих игроков в сборную Украины, которая будет готовиться к дуэли с Шотландией в отборе на ЧМ-2022.

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Также в СМИ были слухи о том, что Динамо сыграет с венской Аустрией, Левски, Ренном и Айнтрахтом. Все средства, полученные от благотворительных матчей, клуб отправит украинцам, которые пострадали от войны с Россией.