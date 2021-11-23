Месси, Роналду или Левандовски? ФИФА определит лучшего футболиста 2021 года

ФИФА назвала номинантов ежегодной премии / Фото: Reuters
Традиционно премия The Best FIFA Football Awards имеет шесть номинаций – по три для мужского и женского футбола – лучший игрок, вратарь и тренер команды.
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Две группы экспертов – одна по женскому футболу и одна по мужскому футболу – отбирали кандидатов по каждой категории.
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала имена претендентов на награду лучшему футболисту в 2021 году. В списке 11 игроков.
На премию лучшему футболисту претендуют:
- Эрлинг Холанн (Норвегия, Боруссия (Дортмунд))
- Карим Бензема (Франция, Реал)
- Кевин Де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити)
- Жоржиньо (Италия, Челси)
- Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
- Роберт Левандовски (Польша, Бавария)
- Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус/Манчестер Юнайтед)
- Лионель Месси (Аргентина, Барселона/ПСЖ)
- Неймар (Бразилия, ПСЖ)
- Н'Голо Канте (Франция, Челси)
- Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
На награду лучшего вратаря претендует пятеро голкиперов:
- Алиссон Беккер (Бразилия, Ливерпуль)
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан/ПСЖ)
- Эдуар Менди (Сенегал, Челси)
- Мануэль Нойер (Германия, Бавария)
- Каспер Шмейхель (Дания, Лестер)
На звание лучшего тренера мужской команды семь претендентов:
- Антонио Конте (Интер/Тоттенхэм)
- Ханс-Дитер Флик (Бавария / сборная Германии)
- Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- Роберто Манчини (сборная Италии)
- Лионель Скалони (сборная Аргентины)
- Диего Симеоне (Атлетико)
- Томас Тухель (Челси)
Открытое голосование будет проводится на сайте FIFA и продлится до 10 декабря 2021 года.
ФИФА объявит трех финалистов в каждой из шести категорий, перечисленных выше, в начале января 2022 года.
Награждение победителей состоится 17 января 2022 года.
Отметим, что премия ФИФА лучшему футболисту года присуждается в течении 30 лет. Самый первый трофей ФИФА был присужден в 1991 году легендарному футболисту сборной Германии Лотару Матеусу.