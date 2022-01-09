Месси позавидует: украинец забил чудо-гол в Испании (видео)

Кто бы подумал, что Кравец способен на такое! / Фото: Коллаж: Сегодня

До воскресенья, 9 января, в активе украинца Василия Кравца не было ни одного гола, если не считать забитый давным-давно за молодежку Карпат. И вот, наконец, его прорвало!

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В выездном поединке Сегунды, второго дивизиона чемпионата Испании, против Малаги наш легионер хихонского Спортинга сотворил шедевр.

При счете 1:1 Кравец подключился к атаке своей команды и с левого фланга забросил мяч за шиворот вратарю Малаги – в "девятку". Возможно, это была передача, а не удар, но сути это не меняет – получился гол-красавец.

У другого левши, Лионеля Месси, таких и не было.

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Правда, победный счет 2:1 Спортинг не удержал – матч завершился вничью 2:2, но этот день 24-летний Василий Кравец точно запомнит на всю жизнь.