Мессі позаздрить: українець забив диво-гол в Іспанії (відео)

Хто б міг подумати, що Кравець здатен на таке! / Фото: Колаж: Сьогодні
До неділі, 9 січня, в активі українця Василя Кравця не було жодного гола, якщо не рахувати забитий давним-давно за молодіжку Карпат. І ось нарешті його прорвало!
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У виїзному поєдинку Сегунди, другого дивізіону чемпіонату Іспанії, проти Малаги наш легіонер хіхонського Спортінга створив шедевр.
За рахунку 1:1 Кравець долучився до атаки своєї команди і з лівого флангу закинув м'яч за комір воротарю Малаги – у "дев'ятку". Можливо, це була передача, а не удар, але суті це не змінює – видався гол-красень.
У іншого шульги, Ліонеля Мессі, таких, мабуть, і не було.
Щоправда, переможний рахунок 2:1 Спортінг не втримав – матч завершився внічию 2:2, але цей день 24-річний Василь Кравець точно запам'ятає на все життя.
- "Він, мабуть, і сам не знає, як це йому вдалося"
- "У нас у складі, виявляється, є свій Роберто Карлос", – пишуть у соцмережах уболівальники хіхонського Спортінга