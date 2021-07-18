Месси побил рекорд Роналду и Марадоны в Instagram

Пост Лионеля превзошел Роналду и Марадону / Фото: Instagram
Матерный пост Лионеля Месси в Instagram после победы на Кубке Америки за неделю собрал более 20 миллионов лайков, что позволило публикации стать самой популярной в Instagram в категории спорт.
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На данный момент пост Месси собрал 20 092 835 лайков. Лионель превзошел рекорд Криштиану Роналду. Пост португальца в день смерти Диего Марадоны собрал в свое время 19,8 млн "сердечек".
Совместное фото Роналду и Марадоны стало самым популярным постом по итогам 2020 года и занимало шестое место среди самых "залайканных" фото в соцсети и первое – в категории "спорт", пока его не опередил Месси с Кубком Америки.
Кстати, самым популярным фото в Instagram является снимок яйца на канале world_record_egg, посвященному жизни яйца. Первое фото на канале собрало 55,2 млн лайков.
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