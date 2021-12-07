7 декабря 19:45 Трансляция
ПСЖ 4
Брюгге 1
7 декабря 19:45 Трансляция
Лейпциг 2
Манчестер Сити 1
7 декабря 45+2’ Трансляция
Шахтер 1
Шериф 0
7 декабря 22:00 Трансляция
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00 Трансляция
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00 Трансляция
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00 Трансляция
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00 Трансляция
Реал --
Интер --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Месси побил рекорд Пеле. Есть еще сомнения кто король футбола?

Андрей Трофимов
7 декабря, 22:38
Аргентинский форвард обошел легендарного бразильца по количеству голов в официальных матчах

Месси превзошел Пеле / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Лионель Месси оформил дубль в матче Лиги чемпионов. Пари Сен-Жермен обыграл Брюгге – 4:1, аргентинец забил третий и четвертый голы.

Читайте также: Первый раз Шева это сделал 27 лет назад! Легендарное видео

Реклама

Месси забил 758-й мяч в карьере и обошел легендарного Пеле, у которого, по информации RSSSF, 757 голов в официальных матчах.

У Лионеля 678 голов пришлись на клубы, а 80 – на сборную. Пеле 680 мячей забил в клубном футболе, а 77 – за национальную команду.

Реклама

Интересно, что в этом матче пал рекорд Месси. Его обошел одноклубник по ПСЖ Килиан Мбаппе. Француз стал самым молодым футболистом, который забил 30 голов в Лиге чемпионов.