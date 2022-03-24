Месси и Неймара в России не увидят: очередной турнир отказался от трансляций в РФ

Месси и Неймар теперь не будут показаны на российском ТВ в играх за сборные / Фото: Getty Images

Вот уже месяц в Украине идет горячая фаза войны против России. Армия Путина беспощадно бомбит наши города и мирное население, а жертвами фашистов стали уже более сотни детей.

Цивилизованный мир вводит санкции против агрессора, в том числе и в футболе. К примеру, ФИФА и УЕФА выкинули Россию из своих турниров.

Реклама

Читайте также: Кто вышел на ЧМ-2022 и у кого еще есть шансы

Также некоторые чемпионаты отказались от трансляции в РФ, например Франция и Англия. Сегодня же жители России лишились просмотра еще ряда футбольных матчей.

Как заявил генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин на своем канале в Telegram, южноамериканский вещатель в последний момент отказался предоставлять россиянам сигнал с поединков отбора на ЧМ-2022.

Реклама

"Только что получили сообщение от правообладателей о том, что сигнал на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года по футболу среди команд Южной Америки не будет предоставлен нашему телеканалу. Решение об этом было принято футбольными федерациями этих стран. Таким образом, мы не сможем сегодня показать ранее запланированную игру между сборными Бразилии и Чили, а также другие матчи южноамериканского отбора на наших каналах".

Отметим, что УЕФА также рассматривает возможность запрета трансляций еврокубков в России. Причиной стала подмена картинки матча Вест Хэм – Севилья, когда российский транслятор не показал украинские флаги и призывы к остановке войны на лондонском стадионе.