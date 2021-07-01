Месси больше не игрок Барселоны: первый и последний гол Лионеля за каталонцев

Впервые за 21 год Лионель Месси остался без клуба. Вспоминаем, как аргентинец забивал свой первый и последний голы за Барселону

Лионель Месси стал свободным агентом. Фото: REUTERS/Albert Gea

Сегодня знаменитый нападающий Лионель Месси стал свободным агентом. Контракт аргентинца с Барселоной истек, а новое соглашение стороны пока не подписали.

Месси попал в академию Барселоны в 13 лет и с тех пор на протяжении 21 года защищал цвета клуба. Свой дебютный гол за первую команду он забил 1 мая 2005 года в ворота Альбасете. 17-летний Месси остался на лавке запасных, а на поле появился только на 87-й минуте, заменив Самуэля Это'о.

Тем не менее, за оставшееся время он успел забить дважды – первый гол отменили из-за сомнительного офсайда, а вот второй арбитр все же засчитал.

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16 мая 2021 года Месси забил последний на данный момент гол за каталонцев. Аргентинец отличился в воротах Сельты, а его команда проиграла и выпала из чемпионской гонки. Это был последний матч Лионеля за Барселону. Всего за "блаугранас" он провел 835 матчей и забил 709 голов.

В составе Барселоны Месси 10 раз становился чемпионом Испании, шесть раз побеждал в Кубке Испании, восемь – в Суперкубке Испании. Четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, а также по три раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Аргентинец является шестикратным обладателем награды "Золотой мяч", что является абсолютным рекордом.