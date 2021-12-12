Мерседес наехал на Ферстаппена. У чемпиона пытаются отобрать титул

Ферстаппен на ступеньку выше от Хэмилтона / Фото: REUTERS

По итогам гонки в ОАЭ чемпионом Формулы-1 стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, который на последнем круге опередил Льюиса Хэмилтона.

Первый протест Мерседеса относится к обгону Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности.

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Второй протест указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима машины безопасности.

Мерседес требует пересмотреть итоговую классификацию. На финише Хэмилтон отстал от Ферстаппена на 2,256 секунды. А это значит, что в случае минимального наказания – штрафа в 5 секунд – Макс потеряет победу и титул перейдет к Хэмилтону.