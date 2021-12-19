"Меня можно разрисовать, как ватника". Кличко сделал шокирующее заявление

Кличко поддержал Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Известные спортсмены постоянно попадают в скандалы, когда речь заходит о политике и религии. Одно неосторожное высказывание, и они под давлением общества вынуждены оправдываться за свои поступки.

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко уверен, что боксер Александр Усик имеет проукраинские взгляды.

"Знаю, что он проукраинец. Он всегда поднимает украинский флаг. Усик всегда представляет Украину, несмотря на то, что Крым сейчас оккупирован. Любому человеку, имеющему украинский паспорт, в Крыму их выживают. Он всегда подчеркивает – я крымчанин, Крым – это Украина, я люблю Украину, я украинец. Может, кому-то не нравятся взгляды. Возможно, с политической точки зрения он делает…

- Нет, это церковь, русская православная церковь. Я детей своих тоже крестил в Лавре. Сейчас меня можно разрисовать, как ватника. Так получилось, но ценности остаются четки. Украина – независимое государство", – сказал Кличко в эфире программы "Рандеву з Яниной Соколовой".

Напомним, что некоторое время назад Усик с головой ушел в религию вместе со своим кумом Василием Ломаченко.

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Вместе они снялись в документальном фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", где рассказывают, что россияне и украинцы – один народ.

Посыл такой: нужно мириться, а в конфликте виновата не российская агрессия, а украинский национализм.