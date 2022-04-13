Медведчук предстанет перед судом. Стаховский обвинил кума Путина в пособничестве оккупантам

Медведчук ответит по всей строгости закона / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 12 апреля Служба безопасности Украины сообщила о задержании Виктора Медведчука. Пророссийский политик много сделал для того, чтобы в Украину вторглись войска агрессора.

Но за все свои злодеянии куму Путина придется отвечать. Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что степень вины колаборанта должен определить суд.

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"Российские спонсоры вторжения предстанут перед судом", – подписал фото в Instagram с арестованным Медведчуком Стаховский.

Отметим, что Сергей Стаховский в первые дни военной агрессии России против Украины принял решение вернуться на Родину. Прославленный теннисист записался в тероборону и отправился на передовую.

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Добавим, что на арест Медведчука неожиданно радостно отреагировали в киевском Динамо. А ведь кум Путина в 90-е годы был первым вице-президентом клуба.

Виктор Медведчук – давний соратник Григория Суркиса / Фото: Коллаж: Сегодня

В свою очередь Екатерина Усик обрадовалась, что СБУ поймала опального политика.

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