22 декабря 22:30 Онлайн
Атлетик --
Реал --
26 декабря 14:30
Ливерпуль --
Лидс --
26 декабря 17:00
Манчестер Сити --
Лестер --
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Матчи НХЛ важнее Олимпиады. Игры в Пекине пройдут без топ-хоккеистов

Сергей Шаховец
22 декабря, 18:36
Второй раз подряд зимние Олимпийские игры пройдут без звезд НХЛ

Второй раз подряд Олимпиада пройдет без хоккеистов НХЛ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Национальная хоккейная лига выпустила официальное заявление, в котором объявила, что игроки НХЛ не будут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Читайте также: Россия – лузеры! Финны опустили сборную псевдо-СССР на ее льду (видео)

Реклама

В заявлении говорится, что в связи с увеличением количества случаев заражения COVID-19, в частности штаммом омикрон, Лига вынуждена переносить матчи на более поздний срок. На данный момент число несыгранных поединков достигло 50-ти.

Для того чтобы вовремя закончить чемпионат и Кубок Стэнли, НХЛ будет использовать доступные даты в период с 6 по 22 февраля, а это как раз время проведения Олимпийских игр в Пекине.

Реклама

Текущие обстоятельства не позволяют отпустить хоккеистов, но Лига надеется, что будущая Олимпиада-2026 пройдет с участием звезд НХЛ.

Хоккеисты должны принять решение до 10 января / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Реклама