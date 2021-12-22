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Матчі НХЛ важливіші за Олімпіаду. Ігри у Пекіні пройдуть без топ-хокеїстів

Сергій Шаховець
22 грудня, 18:36
Вдруге поспіль зимові Олімпійські ігри пройдуть без зірок НХЛ

Вдруге поспіль Олімпіада пройде без хокеїстів НХЛ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Національна хокейна ліга випустила офіційну заяву, в якій оголосила, що гравці НХЛ не братимуть участі у зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні.

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У заяві йдеться, що у зв'язку із збільшенням кількості випадків зараження COVID-19, зокрема штамом омікрон, Ліга змушена переносити матчі на пізніший строк. На цей момент кількість незіграних поєдинків досягла 50-ти.

Для того, щоб вчасно закінчити чемпіонат і Кубок Стенлі, НХЛ використовуватиме доступні дати у період з 6 по 22 лютого, а це якраз час проведення Олімпійських ігор у Пекіні

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Поточні обставини не дають змоги відпустити хокеїстів, але Ліга сподівається, що майбутня Олімпіада-2026 пройде за участю зірок НХЛ.

Хокеїсти мають прийняти рішення до 10 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.

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