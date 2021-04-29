Болельщики возвращаются на трибуны! 1 мая зрители смогут воочию наблюдать за поединком Шахтера и Днепра-1. Попасть на стадион можно за 50 гривен

Шахтер и Днепр-1 сыграют при зрителях / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч 24-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Днепром-1 пройдет со зрителями. Поединок состоится 1 мая в Киеве в НСК "Олимпийский", начало – в 17:00. Шахтер уже начал реализацию билетов, цена стартует от 50 грн.

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Приобрести пропуск на трибуны можно на официальном сайте Шахтера с помощью клубного мобильного приложения или на сайтах-партнерах.

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С 1 мая в Киеве отменяется красный уровень эпидемической опасности. Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает официальный сайт "горняков".

Тем не менее для предотвращения распространения COVID-19 болельщиков просят придерживаться всех санитарных норм и правил.