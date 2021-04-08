Матч сборной Украины отменили из-за бойкота в аэропорту

Матч сборной Украины по футзалу в отборе на чемпионат Европы 2022 года против команды Албании, который должен был состояться 11 апреля в Запорожье, отменен.

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В связи с коронавирусными ограничениями сборная Албании не сможет прилететь в Запорожье на матч группового этапа Евро-2022. В то же время Федерация футбола Албании сообщает, что причиной изменения программы стало блокирование полетов в международном аэропорту Тираны имени матери Терезы, пишет сайт УАФ.

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Таким образом, судьбу последнего поединка в отборочной группе 1 будет решать УЕФА. На данный момент Украина занимает второе место в группе, впереди у них матч против Дании.

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