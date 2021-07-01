Матч проти Англии – наш финал и наш шанс: Яремчук готов биться в 1/4 финала Евро

Подопечные Андрея Шевченко продолжают подготовку к четвертьфиналу чемпионата Европы уже в Риме. Тем временем стал известен судья матча Украина – Англия, имеющий зуб на британцев. Сегодня некоторые игроки пообщались с прессой.

Основной форвард "сине-желтых" Роман Яремчук уважает соперника, но готов его обыграть. Слова нападающего Гента приводит сайт УАФ.

"Это будет тяжелый матч для нас. Англия – очень качественная команда, прекрасно действует в атаке и в защите. Мы должны быть очень внимательными. Англия является фаворитом, мы уважаем каждого ее игрока, но попробуем показать себя с лучшей стороны и доказать, что способны ее удивить".

"Нам очень важно оставаться голодными. Ведь такие турниры часто дарят сюрпризы. Мы понимаем, что играем против одной из лучших сборных мира. Нам очень важно выложиться на поле, показать свой максимум.

Ранее нам не всегда удавалось показывать свою лучшую игру на Евро. Надеюсь, это удастся сделать в матче против англичан. На этой стадии каждая игра – как финал. Мы должны быть едиными и самоотверженно сражаться на поле.

Когда работаешь с таким тренером, как Андрей Шевченко, это дает тебе много в плане тактики и понимания игры. Матч против англичан – это шанс для нас в противостоянии с игроками, которые выступают в Премьер-лиге показать, на что мы способны".