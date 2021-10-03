3 октября 14:00
Верес 0
Александрия 0
3 октября 17:00
Заря 2
Десна 0
3 октября 17:00
Металлист 1925 1
Минай 0
3 октября 19:30
Динамо 0
Шахтер 0
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Матч Динамо – Шахтер неприятно поразил "зеленого" Милевского

Андрей Трофимов
3 октября, 22:36
За матчем Динамо – Шахтер, завершившимся вничью 0:0, бывший форвард киевлян Артем Милевский наблюдал с трибун НСК "Олимпийский". Его удивила тишина

Милевский на матче Динамо - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Instagram

36-летний Артем Милевский, полторы недели назад заявивший о завершении карьеры футболиста, на воскресный матч Динамо – Шахтер пришел в качестве болельщика – в яркой зеленой шапке.

Игра же яркой не получилась. Динамо и Шахтер разошлись миром 0:0. Это расстроило Милю.

"Что удивило, было очень тихо на трибунах. Непривычно тихо. Было мало фолов, мало созданных моментов. Я так понимаю, наверное, после 0:3 в Суперкубке Динамо захотело что-то поменять, киевляне боялись идти вперед. Те и те боялись. Нужен был результат", – сказал Артем Милевский в эфире Великого футбола.

"Просто в Киеве всегда такие сумасшедшие матчи были. Когда сейчас смотришь, чуть не хватает этого накала", – добавил Артем.

На реплику ведущего программы Александра Денисова – "Милевского и Срны не хватает?" – Артем лаконично ответил: "Да".

Реклама

Милевский на НСК "Олимпийский"

Реклама

После этой ничьей Динамо продолжает опережать Шахтер на три очка. Впереди в чемпионате Украины – 20 туров.

Реклама

Читайте также:

Реклама