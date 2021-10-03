Матч Динамо – Шахтер неприятно поразил "зеленого" Милевского

Милевский на матче Динамо - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Instagram
36-летний Артем Милевский, полторы недели назад заявивший о завершении карьеры футболиста, на воскресный матч Динамо – Шахтер пришел в качестве болельщика – в яркой зеленой шапке.
Игра же яркой не получилась. Динамо и Шахтер разошлись миром 0:0. Это расстроило Милю.
"Что удивило, было очень тихо на трибунах. Непривычно тихо. Было мало фолов, мало созданных моментов. Я так понимаю, наверное, после 0:3 в Суперкубке Динамо захотело что-то поменять, киевляне боялись идти вперед. Те и те боялись. Нужен был результат", – сказал Артем Милевский в эфире Великого футбола.
"Просто в Киеве всегда такие сумасшедшие матчи были. Когда сейчас смотришь, чуть не хватает этого накала", – добавил Артем.
На реплику ведущего программы Александра Денисова – "Милевского и Срны не хватает?" – Артем лаконично ответил: "Да".
Милевский на НСК "Олимпийский"
После этой ничьей Динамо продолжает опережать Шахтер на три очка. Впереди в чемпионате Украины – 20 туров.
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