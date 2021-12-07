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Маски-шоу в ресторане: Милевского задержали в центре Киева

Сергей Шаховец
7 декабря, 11:14
Экс-форвард киевского Динамо Артем Милевский и его агент Александр Панков взбудоражили всю футбольную общественность

Задержание Милевского и Панкова оказалось пранком / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник в соцсетях появилось видео, на котором скандального форварда и его агента жестко задержали в одном из столичных ресторанов. Причина задержания не понятна, но в ходе разговора одного из представителей правоохранительных органов на видео слышны слова о "товаре", наличие которого отрицал Панков.

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Вскоре стало понятно, что это видео было постановочным. Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что сотрудники силового ведомства не причастны к данному инциденту.

"Они снимают пранк, насколько я понял.

Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены", – сказал Дехтяренко в комментарии Суспильне.

По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, публикуемые с того места, то четко видно, что у якобы "силовиков" ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.

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Отметим, что Артем Милевский активно ведет свой Youtube-канал Миля и, вполне возможно, вскоре мы увидим веселое видео с участием звезды украинского футбола.

Милевский и бездомный в Мариуполе / Фото: Миля Шоу

Ранее мы сообщали, что экс-форвард киевского Динамо спустя восемь лет может вернуться в родной клуб, но уже в новом статусе.

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Игорь Суркис и Артем Милевский / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что 24 октября легендарный форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский со слезами на глазах попрощался с болельщиками столичной команды.

Артем Милевский попрощался с болельщиками киевского Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Свое заявление о завершении футбольной карьеры Миля сделал в сентябре этого года, после выступлений в закарпатском Минае.

Артем Милевский / Фото: Instagram