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Марлос уходит из сборной Украины: Спасибо за возможность быть украинцем

Александр Трикиша
19 августа, 16:08
Полузащитник донецкого Шахтера Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Натурализованный бразилец защищал цвета украинской сборной на протяжении четырех лет.

Марлос прощается со сборной Украны / Фото: Getty Images

Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира со сборной Косово.

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Свой последний матч в сине-желтой футболке он провел на Евро-2020 против Австрии. Кстати, мы писали, что сын Марлоса раскритиковал игру своего отца и сборной Украины на Евро.

"Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы.

Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность – быть украинцем и выступать за национальную сборную! Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку.

Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины.

Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями. Я верю, что у сборной большое будущее.

В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем", – сказал Марлос.

За 4 года Марлос провел в футболке национальной команды 26 матчей, забил 1 гол и сделал шесть результативных передач.

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