18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Мариуполь – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Сергей Шаховец
18 сентября, 10:54
18 сентября в Коваливке состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь – Шахтер. Следите за матчем в нашем текстовом онлайне

Мариуполь - Шахтер, матч 8-го тура УПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 18 сентября, в восьмом туре чемпионата Украины Шахтер на выезде встретится с командой Мариуполь. Матч пройдет в Коваливке на стадионе "Колос". Начало поединка в 17:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Шахтер с видеоповторами голов.

МАРИУПОЛЬ – ШАХТЕР

Как дела в УПЛ

После поражения в Тирасполе команда Де Дзерби постарается реабилитироваться в матчах чемпионата Украины. После семи туров "горняки" занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата киевского Динамо на три очка.

Мариуполь провально стартовал в новом чемпионате, проиграв пять матчей из семи. Свою первую победу подопечные Остапа Маркевича праздновали в прошлом туре, уверенно обыграв Колос со счетом 3:1.

Турнирная таблица

История противостояния

Соперники провели в УПЛ 54 встречи, в которых "горняки" праздновали победу в 49 матчах, лишь два поединка завершились вничью. Разница забитых и пропущенных голов 145 – 35 в пользу Шахтера.

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Самый крупный счет был зафиксирован в 2015 году, тогда донецкая команда обыграла азовцев со счетом 6:2.

Кто фаворит

Безусловным фаворитом сегодняшнего матча является донецкий Шахтер. Коэффициент на победу Шахтера – 1.12, на ничью – 9.20, на победу Мариуполя – 21.00. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 3:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 2. В интернете за матчем можно следить на платформе OLL.TV.

Прошлый тур

В прошлом туре Шахтер обыграл Днепр-1 со счетом 2:0

Мариуполь на выезде победил Колос 3:1

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