Мариуполь – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Мариуполь - Шахтер, матч 8-го тура УПЛ / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 18 сентября, в восьмом туре чемпионата Украины Шахтер на выезде встретится с командой Мариуполь. Матч пройдет в Коваливке на стадионе "Колос". Начало поединка в 17:00.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Шахтер с видеоповторами голов.

МАРИУПОЛЬ – ШАХТЕР

Как дела в УПЛ

После поражения в Тирасполе команда Де Дзерби постарается реабилитироваться в матчах чемпионата Украины. После семи туров "горняки" занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата киевского Динамо на три очка.

Мариуполь провально стартовал в новом чемпионате, проиграв пять матчей из семи. Свою первую победу подопечные Остапа Маркевича праздновали в прошлом туре, уверенно обыграв Колос со счетом 3:1.

Турнирная таблица

История противостояния

Соперники провели в УПЛ 54 встречи, в которых "горняки" праздновали победу в 49 матчах, лишь два поединка завершились вничью. Разница забитых и пропущенных голов 145 – 35 в пользу Шахтера.

Реклама

Самый крупный счет был зафиксирован в 2015 году, тогда донецкая команда обыграла азовцев со счетом 6:2.

Кто фаворит

Безусловным фаворитом сегодняшнего матча является донецкий Шахтер. Коэффициент на победу Шахтера – 1.12, на ничью – 9.20, на победу Мариуполя – 21.00. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 3:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 2. В интернете за матчем можно следить на платформе OLL.TV.

Прошлый тур

В прошлом туре Шахтер обыграл Днепр-1 со счетом 2:0

Мариуполь на выезде победил Колос 3:1