Маріуполь – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Маріуполь - Шахтар, матч 8-го туру УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 18 вересня, у восьмому турі чемпіонату України Шахтар на виїзді зустрінеться з командою Маріуполь. Матч пройде в Ковалівці на стадіоні "Колос". Початок поєдинку о 17:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Шахтар з відеоповторами голів.

МАРІУПОЛЬ – ШАХТАР

Як справи в УПЛ

Після поразки в Тирасполі команда Де Дзербі спробує реабілітуватися в матчах чемпіонату України. Після семи турів "гірники" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідера чемпіонату київського Динамо на три очки.

Маріуполь провально стартував в новому чемпіонаті, програвши п'ять матчів з семи. Свою першу перемогу підопічні Остапа Маркевича святкували в минулому турі, впевнено обігравши Колос з рахунком 3:1.

Турнірна таблиця

Історія протистояння

Суперники провели в УПЛ 54 зустрічі, в яких "гірники" святкували перемогу в 49 матчах, лише два поєдинки завершилися внічию. Різниця забитих і пропущених голів 145 – 35 на користь Шахтаря.

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Найбільший рахунок був зафіксований в 2015 році, тоді донецька команда обіграла азовців з рахунком 6:2.

Хто фаворит

Безумовним фаворитом сьогоднішнього матчу є донецький Шахтар. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.12, на нічию – 9.20, на перемогу Маріуполя – 21.00. Експерти передрікають перемогу "гірникам" з рахунком 3:0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі Футбол 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі OLL.TV.

Минулий тур

У минулому турі Шахтар обіграв Дніпро-1 з рахунком 2:0

Маріуполь на виїзді переміг Колос 3:1