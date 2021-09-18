18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Маріуполь – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Сергій Шаховець
18 вересня, 10:54
18 вересня в Ковалівці відбудеться поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги Маріуполь – Шахтар. Слідкуйте за матчем в нашому текстовому онлайні

Маріуполь - Шахтар, матч 8-го туру УПЛ / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 18 вересня, у восьмому турі чемпіонату України Шахтар на виїзді зустрінеться з командою Маріуполь. Матч пройде в Ковалівці на стадіоні "Колос". Початок поєдинку о 17:00.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Шахтар з відеоповторами голів.

МАРІУПОЛЬ – ШАХТАР

Як справи в УПЛ

Після поразки в Тирасполі команда Де Дзербі спробує реабілітуватися в матчах чемпіонату України. Після семи турів "гірники" посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідера чемпіонату київського Динамо на три очки.

Маріуполь провально стартував в новому чемпіонаті, програвши п'ять матчів з семи. Свою першу перемогу підопічні Остапа Маркевича святкували в минулому турі, впевнено обігравши Колос з рахунком 3:1.

Турнірна таблиця

Історія протистояння

Суперники провели в УПЛ 54 зустрічі, в яких "гірники" святкували перемогу в 49 матчах, лише два поєдинки завершилися внічию. Різниця забитих і пропущених голів 145 – 35 на користь Шахтаря.

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Найбільший рахунок був зафіксований в 2015 році, тоді донецька команда обіграла азовців з рахунком 6:2.

Хто фаворит

Безумовним фаворитом сьогоднішнього матчу є донецький Шахтар. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.12, на нічию – 9.20, на перемогу Маріуполя – 21.00. Експерти передрікають перемогу "гірникам" з рахунком 3:0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі Футбол 2. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі OLL.TV.

Минулий тур

У минулому турі Шахтар обіграв Дніпро-1 з рахунком 2:0

Маріуполь на виїзді переміг Колос 3:1

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